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17:55 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

ГУ МЧС РФ по Башкирии на своем сайте опубликовало информацию о том, что в регионе объявляется штормовое предупреждение на 19 февраля.

Если говорить подробнее, завтра на территории Башкирии ожидается метель, сильнейший ветер с порывами временами до 20 метров в секунду. При таких условиях не избежать на дорогах снежных накатов, заносов и. соответственно, ухудшения видимости до 500 или даже до 200 метров.

При этом температура воздуха ночью прогнозируется на уровне минус 11 и минус 16 градусов мороза. Днем воздух прогреется до минус 2 минус 7 градусов. Но при таком ветре она будет ощущаться гораздо холоднее — до минус 20 градусов.

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