За проезд без билета положен штраф: в сочинские автобусы возвращаются кондукторы
Власти кубанского курорта планируют таким образом увеличить собираемость оплаты за проезд.
Власти кубанского курорта планируют таким образом увеличить собираемость оплаты за проезд.
Автобусные маршруты муниципального автотранспортного предприятия Сочи наряду с водителями будут обслуживать кондукторы. В их обязанности войдет прием оплаты за проезд и выдача посадочных талонов. Пока кондукторы работают в экспериментальном режиме. Если опыт будет оценен как позитивный, то кондукторы появятся на всех маршрутах муниципального предприятия, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
«С 17 февраля 2017 года начался эксперимент на маршруте № 22 «ул. Бытха — ост. к/т Аэлита — ул. Альпийская». Определить кондукторов можно по специальному жилету и бейджу с именем. Они принимают оплату за проезд при входе пассажира в салон автобуса и выдают посадочный талон.
Это необходимость возникла по нескольким причинам. Одна из них — повысить собираемость оплаты за проезд. Вторая — облегчить труд водителя. Третья — скорректировать расписание движения автобусов с учетом высвободившегося у водителя времени на оплату и выдачу билета.
Зачастую сами пассажиры отказываются брать посадочный талон у водителя. А между тем, этот документ является одновременно договором оферты и страховым полисом. То есть при ДТП или иных происшествиях, связанных с автобусом и имеющих последствия для здоровья пассажира, только физическое наличие проездного талона дает право потребовать от страховой кампании денежной компенсации на лечение и медикаменты.
Каждый такой талон пронумерован, имеет серию, по которой МУП «Сочиавтотранс» с легкостью определит в какой день и на каком маршруте выдан данный проездной документ. Так можно сообщить о проявленном водителем хамстве, курением в салоне и предъявить другие претензии к качеству обслуживания в общественном транспорте.
Через несколько дней в автобусах, где работают кондукторы состоятся рейды контролеров, которые будут проверять наличие билетов у пассажиров. При их отсутствии предусмотрен штраф — 1000 рублей.
МУП «Сочиавтотранс» просит жителей и гостей города поддержать инициативу. Своевременно оплачивать проезд кондуктору и обязательно брать билеты.
Если эксперимент окажется удачным, кондукторы появятся во всех автобусах МУП г. Сочи «Сочиавтотранс», в том числе на пригородных маршрутах, — сообщает