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19:12 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

За проезд без билета положен штраф: в сочинские автобусы возвращаются кондукторы

Власти кубанского курорта планируют таким образом увеличить собираемость оплаты за проезд.

Автобусные маршруты муниципального автотранспортного предприятия Сочи наряду с водителями будут обслуживать кондукторы. В их обязанности войдет прием оплаты за проезд и выдача посадочных талонов. Пока кондукторы работают в экспериментальном режиме. Если опыт будет оценен как позитивный, то кондукторы появятся на всех маршрутах муниципального предприятия, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

«С 17 февраля 2017 года начался эксперимент на маршруте № 22 «ул. Бытха — ост. к/т Аэлита — ул. Альпийская». Определить кондукторов можно по специальному жилету и бейджу с именем. Они принимают оплату за проезд при входе пассажира в салон автобуса и выдают посадочный талон.

Это необходимость возникла по нескольким причинам. Одна из них — повысить собираемость оплаты за проезд. Вторая — облегчить труд водителя. Третья — скорректировать расписание движения автобусов с учетом высвободившегося у водителя времени на оплату и выдачу билета.

Зачастую сами пассажиры отказываются брать посадочный талон у водителя. А между тем, этот документ является одновременно договором оферты и страховым полисом. То есть при ДТП или иных происшествиях, связанных с автобусом и имеющих последствия для здоровья пассажира, только физическое наличие проездного талона дает право потребовать от страховой кампании денежной компенсации на лечение и медикаменты.

Каждый такой талон пронумерован, имеет серию, по которой МУП «Сочиавтотранс» с легкостью определит в какой день и на каком маршруте выдан данный проездной документ. Так можно сообщить о проявленном водителем хамстве, курением в салоне и предъявить другие претензии к качеству обслуживания в общественном транспорте.

Через несколько дней в автобусах, где работают кондукторы состоятся рейды контролеров, которые будут проверять наличие билетов у пассажиров. При их отсутствии предусмотрен штраф — 1000 рублей.

МУП «Сочиавтотранс» просит жителей и гостей города поддержать инициативу. Своевременно оплачивать проезд кондуктору и обязательно брать билеты.

Если эксперимент окажется удачным, кондукторы появятся во всех автобусах МУП г. Сочи «Сочиавтотранс», в том числе на пригородных маршрутах, — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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