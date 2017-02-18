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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Пуск корабля Dragon с грузом для МКС отменили за полминуты до старта

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции отменили за 30 секунд до старта из-за технических проблем в работе двигателя второй ступени. Трансляцию ведет НАСА.

Источник: AP 2017

Запуск, который должен был состояться с мыса Канаверал в США в 18:01 мск, перенесен на сутки, сообщил ведущий трансляции.

«Это может быть связано с выявленной проблемой с тягой двигателя Merlin вектора рулевого управления второй ступени ракеты», — сказал он, пояснив, что команде инженеров необходимо разобраться в том, что именно происходит и насколько серьезна выявленная проблема.

​Новая попытка старта состоится в воскресенье в 17:38 мск
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Грузовик компании SpaceX должен доставить на орбиту около 2,5 тонны груза, прежде всего материалы для научных экспериментов. Как сообщили в НАСА накануне старта, экипаж МКС обеспечен достаточным запасом воды и провианта.

Это первая миссия Dragon к МКС после того, как 1 сентября 2016 года ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию.

В январе SpaceX возобновила прерванные из-за аварии старты и запустила на орбиту коммерческий спутник.

Комментарии
4
А Б
При любых достижениях в космонавтике, подобные сбои и неожиданности могут быть практически у всех. К чести США, они не скрывают своих недостатков и ошибок и подробно о них сообщают.
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алексей берсенев
ай-ай-ай что такое? где речи в защиту американ-космос
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Иван Петров
Шоб не рисковать, им надо позвать китайцев.
Китайцы первый искусственный спутник запустили вручную.
1 мильон человек.
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