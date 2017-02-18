Пуск корабля Dragon с грузом для МКС отменили за полминуты до старта

Запуск, который должен был состояться с мыса Канаверал в США в 18:01 мск, перенесен на сутки, сообщил ведущий трансляции.

«Это может быть связано с выявленной проблемой с тягой двигателя Merlin вектора рулевого управления второй ступени ракеты», — сказал он, пояснив, что команде инженеров необходимо разобраться в том, что именно происходит и насколько серьезна выявленная проблема.