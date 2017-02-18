Пуск корабля Dragon с грузом для МКС отменили за полминуты до старта
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Запуск
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Запуск
Запуск, который должен был состояться с мыса Канаверал в США в 18:01 мск, перенесен на сутки, сообщил ведущий трансляции.
«Это может быть связано с выявленной проблемой с тягой двигателя Merlin вектора рулевого управления второй ступени ракеты», — сказал он, пояснив, что команде инженеров необходимо разобраться в том, что именно происходит и насколько серьезна выявленная проблема.
Грузовик компании SpaceX должен доставить на орбиту около 2,5 тонны груза, прежде всего материалы для научных экспериментов. Как сообщили в НАСА накануне старта, экипаж МКС обеспечен достаточным запасом воды и провианта.
Это первая миссия Dragon к МКС после того, как 1 сентября 2016 года ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию.
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