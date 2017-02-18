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19:43 (мск), источник: dostup1.ru

Циклон с Атлантики несет на Урал тепло и снегопады

В воскресенье атмосферные вихри обрушат на большую часть территории сильный снег, ветер усилится до 17 м/с.

В воскресенье, 19 февраля, натиск мощного теплого влажного воздуха из Северной Атлантики вытеснит с Урала антициклон, определявший погоду всю предыдущую неделю, — на большую часть территории региона обрушится сильный снег, поднимется метель, усилится ветер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в Свердловской и Челябинской областях ожидаются порывы юго-западного ветра до 17 м/с, будет облачно с прояснением, ночью местами пройдет небольшой снег, в горах — до умеренного, днем — мокрый снег, местами умеренный, в горах — сильный, местами метели, на дорогах гололедица от снежного наката.

При этом столбики термометров уверенно пойдут вверх — температура воздуха 19 февраля в Челябинской области поднимется до минус одного, в Пермском крае и Свердловской области сохранится небольшой мороз, до 3−8 градусов, в Курганской — до минус 10. А в начале следующей недели станет еще теплее, температура будет превышать климатическую норму на 8 градусов, уточняет Росгидрометцентр.

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