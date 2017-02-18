Циклон с Атлантики несет на Урал тепло и снегопады
В воскресенье атмосферные вихри обрушат на большую часть территории сильный снег, ветер усилится до 17 м/с.
В воскресенье атмосферные вихри обрушат на большую часть территории сильный снег, ветер усилится до 17 м/с.
В воскресенье, 19 февраля, натиск мощного теплого влажного воздуха из Северной Атлантики вытеснит с Урала антициклон, определявший погоду всю предыдущую неделю, — на большую часть территории региона обрушится сильный снег, поднимется метель, усилится ветер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, в Свердловской и Челябинской областях ожидаются порывы
При этом столбики термометров уверенно пойдут вверх — температура воздуха 19 февраля в Челябинской области поднимется до минус одного, в Пермском крае и Свердловской области сохранится небольшой мороз, до 3−8 градусов, в Курганской — до минус 10. А в начале следующей недели станет еще теплее, температура будет превышать климатическую норму на 8 градусов, уточняет Росгидрометцентр.