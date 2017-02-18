Юрию Башмету предложили стать Почетным гражданином Сочи
В ответ маэстро заявил, что для него это очень приятное предложение.
В ответ маэстро заявил, что для него это очень приятное предложение.
Власти Сочи предложили известному музыканту, организатору Международного фестиваля искусств Юрию Башмету присвоить ему звание Почетного гражданина
Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что вклад Юрия Башмета в развитие Сочи сложно переоценить: именно с Зимнего фестиваля искусств началась культурная Олимпиада, в городе появились три высококлассных концертных рояля. Благодаря усилиям Башмета сочинские дети имеют возможность посещать
Почетным гражданам города предоставляются льготы на проезд в городском транспорте, возможность бесплатно посещать музеи и другие учреждения культуры, а также начисляется ежемесячная выплата. Среди известных почетных граждан Сочи — спортсмены Алексей Воевода, Елена Веснина и Евгений Кафельников, президент Международного союза КВН Александр Масляков.