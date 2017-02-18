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19:07 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Юрию Башмету предложили стать Почетным гражданином Сочи

В ответ маэстро заявил, что для него это очень приятное предложение.

Власти Сочи предложили известному музыканту, организатору Международного фестиваля искусств Юрию Башмету присвоить ему звание Почетного гражданина города-курорта. В ответ маэстро заявил, что для него это очень приятное предложение.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что вклад Юрия Башмета в развитие Сочи сложно переоценить: именно с Зимнего фестиваля искусств началась культурная Олимпиада, в городе появились три высококлассных концертных рояля. Благодаря усилиям Башмета сочинские дети имеют возможность посещать мастер-классы знаменитых артистов.

Почетным гражданам города предоставляются льготы на проезд в городском транспорте, возможность бесплатно посещать музеи и другие учреждения культуры, а также начисляется ежемесячная выплата. Среди известных почетных граждан Сочи — спортсмены Алексей Воевода, Елена Веснина и Евгений Кафельников, президент Международного союза КВН Александр Масляков.

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