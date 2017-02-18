Ученые «оживили» микробов, чей возраст может достигать 50 тысяч лет

Микробов обнаружили в так называемой Пещере кристаллов, которая находится на глубине 300 метров под городом Найка в мексиканском штате Чиуауа. В 2008 и 2009 годах глава Института астробиологии НАСА Пенелопа Бостон взяла пробы жидкости, находившейся внутри кристаллов. Позже в лабораторных условиях группе ученых под ее руководством удалось «пробудить» микробов и вырастить микробиологическую культуру. По словам Бостон, они схожи с известными видами микроорганизмов, населяющих пещеры, но генетически отличаются от них.

Основываясь на геологических данных о скорости роста кристаллов в пещере, согласно которым самым древним из них около полумиллиона лет, ученые предположили, что найденные микробы могли оказаться внутри кристаллов от 10 до 50 тысяч лет назад.