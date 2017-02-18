Ученые «оживили» микробов, чей возраст может достигать 50 тысяч лет

Микробов обнаружили в так называемой Пещере кристаллов, которая находится на глубине 300 метров под городом Найка в мексиканском штате Чиуауа. В 2008 и 2009 годах глава Института астробиологии НАСА Пенелопа Бостон взяла пробы жидкости, находившейся внутри кристаллов. Позже в лабораторных условиях группе ученых под ее руководством удалось «пробудить» микробов и вырастить микробиологическую культуру. По словам Бостон, они схожи с известными видами микроорганизмов, населяющих пещеры, но генетически отличаются от них.
Основываясь на геологических данных о скорости роста кристаллов в пещере, согласно которым самым древним из них около полумиллиона лет, ученые предположили, что найденные микробы могли оказаться внутри кристаллов от 10 до 50 тысяч лет назад.
По словам Бостон, это открытие может повлиять на наше представление об истории эволюции микроорганизмов на Земле
Пещера получила свое название из-за огромных кристаллов селенита, разновидности гипса. До обнаружения она была заполнена водой и сейчас постоянно осушается насосами, температура в ней достигает 48 градусов Цельсия, а влажность — 90%. Как пишет National Geographic, в таких условиях неподготовленный человек погибнет за полчаса.
Результаты исследований, как отмечает National Geographic, еще не прошли процедуру рецензирования, поэтому к данным стоит относиться с определенным скептицизмом.
С другой стороны, возможность оживления микробов возрастом от 10 до 50 тысяч лет «отнюдь не кажется невероятной», считает микробиолог Брент Кристнер из Университета Флориды. Он предположил, что микробы могли прожить в полной изоляции от внешнего мира столь долго потому, что поедали своих погибших собратьев.