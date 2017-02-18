Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
6 женщин, исключенных из "Единой России" за их действия (фото)
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
ПАК ФА окончательно «похоронил» МиГ пятого поколения – СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
14События недели в фотографиях
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
21:19 (мск), источник: Kazinform

Снежная погода ожидается в Казахстане 19 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части республики в воскресенье, 19 февраля, с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в южных областях местами сильные осадки. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

Источник: Kazinform

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской области местами ожидаются метель, днем усиление ветра 15−20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 17−22 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15−20, порывы 23−28, в Южно-Казахстанской области ночью порывы 25 м/с.

В Кызылординской области — местами туман, гололед, днем усиление ветра 15−20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15−20, в Актюбинской области порывы 23 м/с.

В Костанайской, Северо- Казахстанской области местами — метель, ночью и утром туман, усиление ветра 15−20, днем порывы 23−28 м/с.

В Павлодарской области местами — туман, днем метель, усиление ветра 15−20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области — метель, гололед, усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на ЧМ
В ДНР и ЛНР отреагировали на указ Путина о признании паспортов
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Лавров заявил о договоренности по поводу встречи Путина и Трампа
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Бельгии возросло
Пуск корабля Dragon отменили за 30 секунд до старта
Спорт
Богатыри земли русской: как 4 человека осчастливили всю страну Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь