Снежная погода ожидается в Казахстане 19 февраля

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской области местами ожидаются метель, днем усиление ветра 15−20 м/с.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 17−22 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15−20, порывы 23−28, в Южно-Казахстанской области ночью порывы 25 м/с.
В Кызылординской области — местами туман, гололед, днем усиление ветра 15−20 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается местами метель, усиление ветра 15−20, в Актюбинской области порывы 23 м/с.
В Костанайской, Северо- Казахстанской области местами — метель, ночью и утром туман, усиление ветра 15−20, днем порывы 23−28 м/с.
В Павлодарской области местами — туман, днем метель, усиление ветра 15−20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области — метель, гололед, усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с.