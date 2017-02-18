Скончалась американка, добившаяся легализации абортов в США

Дело, по которому Верховный суд 22 января 1973 года принял прецедентное решение, устанавливающее конституционное право на прерывание беременности, известно в США как «Роу против Уэйда».

Под псевдонимом Джейн Роу скрывалась Маккорви, по иронии судьбы сделавшаяся впоследствии принципиальной противницей абортов. Ее оппонентом выступал прокурор техасского графства Даллас Генри Уэйд, защищавший закон штата о запрете на аборты.

До «Роу против Уэйда» аборты в ряде штатов страны были запрещены, кроме случаев угрозы жизни матери, в других штатах действовали серьезные ограничения на прерывание беременности.

В итоге Верховный суд США постановил, что в течение первых трех месяцев беременности женщина или ее врач вольны принимать решение об аборте без всяких юридических ограничений. Известные ограничения вступали в силу в более поздний период беременности.

Это решение отменило все запреты на аборты в отдельных штатах.

В 1995 году Норма Маккорви, ставшая символом движения за право на аборт, неожиданно для своих сторонников крестилась и присоединилась к активистам, выступавших против прерывания беременности.

Как передает Washington Post, она считала себя жертвой собственных адвокатов, которые воспользовались ее желанием прервать беременность, чтобы создать судебный прецедент.

Для нее самой знаменитое постановление суда оказалось бесполезным, к тому времени, как после всех апелляций техасских прокуроров итоговое решение было вынесено, ее ребенку уже было 2,5 года. Она отдала его на усыновление.

Американские консерваторы давно мечтают об отмене решения по делу «Роу против Уэйда».

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал назначить в Верховный суд судью-противника абортов, чтобы консерваторы получили в суде большинство и могли пересмотреть решение 1973 года.

Говоря об абортах, Трамп рисовал пугающую картину «вырванных младенцев из женского лона за три-четыре дня перед рождением».

Вице-президент Майк Пенс тоже давал понять, что его не зря считают убежденным противником абортов.

В июле он сказал: «Я против абортов и не собираюсь извиняться за это», — и добавил, что решение Верховного суда о легализации абортов «отправится на помойку истории, где ему самое место».