Евровидение-2017: определились все финалисты национального отбора

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Последними финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певец MELOVIN с композицией WONDER и группа O.Torvald c песней Time. Голосование в третьем полуфинале национального отбора Евровидения-2017.

В третьем полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались.