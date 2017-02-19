Евровидение-2017: определились все финалисты национального отбора
В третьем отборе Евровидения-2017 за место в финале боролись: «Пающие трусы», O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.
В третьем отборе Евровидения-2017 за место в финале боролись: «Пающие трусы», O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.
КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Последними финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певец MELOVIN с композицией WONDER и группа O.Torvald c песней Time. Голосование в третьем полуфинале национального отбора Евровидения-2017.
В третьем полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались.
Напомним, ранее финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа «Сальто Назад» с песней «О, мамо!», певцы TAYANNA с песней I Love You, ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.
Финал национального отбора конкурса Евровидение-2017 состоится 25 февраля.