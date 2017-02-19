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00:40 (мск), источник: РИА Новости

В Дубае модель из России письменно пообещала полиции не рисковать жизнью

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Полиция ОАЭ в Дубае вызвала российскую модель, чтобы та подписала обещание не подвергать свою жизнь риску после её неаккуратного поведения на небоскребе, сообщает агентство Рейтер.

Поводом к беспокойству сотрудников правоохранительных органов послужил выложенный в Instagram видеоролик 23-летней модели Виктории Одинцовой. На видео видно, что девушка, стоя на бетонной плите 73-этажного небоскреба, облокотилась в сторону и упала бы, если бы её не держал молодой человек. Затем Виктория еще более опасно спустилась с плиты и, держась за руку партнера, повисла.

«То, что сделала российская женщина, представляет опасность для жизни», — сказал генерал-майор полиции Халил Ибрагим аль-Мансури. По его словам, после инцидента россиянка была вызвана в полицию для подписания соответствующей бумаги «не повторять каких-либо действий, которые приведут к риску её жизни в Дубае».

Видео Одинцовой в Instagram набрало более 500 тысяч просмотров. Некоторые, увидев «трюк», оставили о девушке негативные отзывы.

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