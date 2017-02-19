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10:17 (мск), источник: Вести Приморье

Тигренок из Пожарского района проявляет чудеса выздоровления

Тигренка уже перевели на питание живым кормом, а в свободное время он показывает хорошее расположение духа, играя с мисочками.

Тигренок, найденный раненным в Пожарском районе Приморья, проявляет чудеса выздоровления, — сообщили в центре «Амурский тигр». Его уже перевели на питание живым кормом (он уже охотился на кроликов) и ест мясо на кости (около 2,5 кг в день). А в свободное время показывает хорошее расположение духа, играя с мисочками.

Специалисты центра «Амурский тигр» не первый год наблюдают за восстановлением тигрят в карантинных блоках, но, по их словм, этот малый — самый игривый из всех тигрят.

Скоро ему предстоит ветеринарный осмотр, при хороших результатах он будет переведен в просторный открытый вольер.

ВИДЕО.

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