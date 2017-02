Главного приза Берлинале удостоился фильм о любви на скотобойне

Гран-при жюри достался сенегальскому режиссеру Алену Гомису за фильм «Фелисите» о певице из Киншасы, которая всеми способами пытается помочь своему тяжелобольному сыну. «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил финский кинематографист Аки Каурисмяки, представивший фильм «Другая сторона надежды» (The Other Side of Hope) о судьбе сирийского беженца.

Лучшей актрисой Берлинале признана Ким Мин-хи из Южной Кореи, снявшаяся в картине Хона Сан Су «В одиночестве на пляже ночью» (On the Beach at Night Alone) о романе девушки и женатого мужчины. «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль получил австрийский актер Георг Фридрих, снявшийся в фильме немецкого режиссера Томаса Арслана «Светлые ночи» (Bright Nights) об отношениях отца и выросшего без него сына.

Приз за лучший сценарий получили Себастьян Лелио и Гонсало Маса за фильм «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman) о транссексуале, потерявшем своего возлюбленного. Награды в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм удостоилась польский кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд за картину «След» (Spoor).