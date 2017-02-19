Главного приза Берлинале удостоился фильм о любви на скотобойне
Главного приза 67-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя» — удостоился венгерский фильм «О теле и душе» (On Body and Soul). Об этом сообщается на сайте Берлинале.
Главного приза 67-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя» — удостоился венгерский фильм «О теле и душе» (On Body and Soul). Об этом сообщается на сайте Берлинале.
Фильм режиссера Ильдико Эньеди, как говорится в его описании, повествует о паре, «открывающей для себя сферу эмоций и физического желания, сначала по отдельности, а потом вместе». Местом действия картины является скотобойня в Будапеште, где разворачивается «удивительно красивая история любви».
Лучшей актрисой Берлинале признана Ким
Приз за лучший сценарий получили Себастьян Лелио и Гонсало Маса за фильм «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman) о транссексуале, потерявшем своего возлюбленного. Награды в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм удостоилась польский кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд за картину «След» (Spoor).
Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится в Германии с 1951 года. В 2016-м главную награду Берлинале — «Золотого медведя» — получил документальный фильм итальянского режиссера Джанфранко Рози «Огонь на море» о беженцах из Африки и с Ближнего Востока.