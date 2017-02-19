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10:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск попал в десятку самых дорогих городов России

Город оказался на 8 строчке, опередив Тюмень.

Красноярск оказался на 8 строчке рейтинга самых дорогих городов России. По такому показателю как «дороговизна» город опередил Тюмень, Уфу и Нижний Тагил. Рейтинг опубликовало издание «РБК».

Для расчета аналитики использовали информацию о ценах на вторичном рынке товаров и услуг в наиболее популярных категориях (31 шт.) в 36 городах с населением более 500 тыс. человек. Так, учитывались цены на жилье, мебель, мобильные телефоны, одежду, бытовую технику и так далее.

На первом месте рейтинга благосостояния оказалась Москва, за ней расположилась северная столица России — Санкт-Петербург. Опередили Красноярск и такие города как Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

Аналитики добавили, что итоговый индекс Красноярска за 3 квартал 2016 года составил «110». Это значит, что уровень цен в городе выше, чем в среднем по России.

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