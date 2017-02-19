В красноярском зоопарке устроили отбор экзотических тараканов

Красноярцев пригласили в парк флоры и фауны «Роев ручей», чтобы перебороть своей страх. Для этого горожанам предложили собрать команду и принять участие в так называемых тараканьих бегах. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Забеги усатых пройдут в рамках традиционного спортивного квеста “ROEV SPORT WINTER”. Сейчас мы отбираем самых подвижных, спортивных и выносливых мадагаскарских тараканов», — рассказали в парке.

В парке рассказали, что для участия в забегах не нужно приносить своих экзотических насекомых. Тараканов возьмут из специальных инкубаторов, находящихся в «Роевом ручье».

Сотрудники зоопарка предупреждают, что во время забега мадагаскарские тараканы могут шипеть. Таким образом они отпугивают свои врагов. Характерной особенностью мадагаскарских тараканов является отсутствие у них крыльев на всех стадиях развития.