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06:33 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе ожидается ветреная и теплая погода

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 19 февраля в Московском регионе ветреную, сырую и теплую погоду.

«Днем будет облачно, ожидаются небольшие осадки, температура воздуха в Москве составит 1−3 градуса тепла, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный и западный, 7−12 м/с, местами с порывами 15−20 м/с, местами на дорогах гололедица.

В понедельник характер погоды не изменится — будет пасмурно с небольшими осадками. Ночью в столице столбики термометров покажут минус 1 — плюс 1 градус, в Подмосковье будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем в Москве воздух прогреется до 1−3 градусов выше нуля, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер юго-западный и западный, 7−12 м/с, местами с порывами 15−20 м/с. Местами на дорогах будет скользко.

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