Весенние паводки в Хабаровском крае обещают пройти спокойно
Об этом на заседании
Об этом на заседании
Хабаровск, 19 февраля, AmurMedia.
Заседание
«В бассейне Амура наблюдается дефицит осадков 10−20%, а в отдельных районах — до 70%, — пояснила главный синоптик. — Влагозапасы небольшие, что подтверждается высотой снежного покрова. Поэтому паводки должны проходить при уровнях воды близких к норме, без выхода на пойму. Вероятность заторов существует на реках Уда, Тумнин, Хор, а также на Нижнем Амуре».
Светлана Агеева подчеркнула, что пока это очень условный прогноз, так как более точно картина станет видна в марте. Окончательные данные гидрологам поступят в начале апреля.
В Хабаровском крае планируется комплекс превентивных мер, призванных обезопасить население в случае неблагоприятного развития паводковой обстановки. Краевая