Весенние паводки в Хабаровском крае обещают пройти спокойно

Хабаровск, 19 февраля, AmurMedia.

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии прошло в правительстве Хабаровского края, одним из вопросов стала подготовка к весенним паводкам. Как сообщила начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева, в этом году вскрытие рек ожидается примерно с 13 апреля. Первыми ото льда очистятся водные артерии на юге региона, и лишь через месяц эстафету подхватят северные территории. При этом паводки, согласно предварительному прогнозу, должны пройти спокойно, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«В бассейне Амура наблюдается дефицит осадков 10−20%, а в отдельных районах — до 70%, — пояснила главный синоптик. — Влагозапасы небольшие, что подтверждается высотой снежного покрова. Поэтому паводки должны проходить при уровнях воды близких к норме, без выхода на пойму. Вероятность заторов существует на реках Уда, Тумнин, Хор, а также на Нижнем Амуре».

Светлана Агеева подчеркнула, что пока это очень условный прогноз, так как более точно картина станет видна в марте. Окончательные данные гидрологам поступят в начале апреля.