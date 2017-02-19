Челябинцы смогут напрямую летать в Стамбул

Авиарейсы в Стамбул без пересадок будут доступны челябинцам с мая текущего года, перевозками займётся турецкий лоукостер OnurAir, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Airbus А320 вместимостью 180 пассажиров будут отправляться из южноуральской столицы три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Борт будет вылетать из Челябинска в 3:30 и прибывать в Стамбул в 5:45 (местное время). Длительность полёта 4 часа 15 минут. Ориентировочная стоимость билета на одного человека — от 12 тысяч рублей.

Отметим, что стамбульский аэропорт имени Ататюрка является крупным пересадочным узлом для перелётов в европейские города — Париж, Дюссельдорф, Берлин, Амстердам.