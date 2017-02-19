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11:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Менделеевске откроется новый автовокзал

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В Менделеевске 20 февраля откроется новый автовокзал. Об этом сообщается на сайте района.

Здание будет располагаться по адресу: ул. Химиков, д. 1 В. В нем будут функционировать авиа- и железнодорожные кассы, зал ожидания, буфет.

Благодаря новому автовокзалу менделеевцы смогут ездить в Казань, Ижевск, Пермь, Уфу, Самару, Агрыз, Набережные Челны, Мамадыш, Нижнекамск и другие города. Первый рейс по направлению Менделеевск — Казань стартует в понедельник.

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