В Менделеевске откроется новый автовокзал

Здание будет располагаться по адресу: ул. Химиков, д. 1 В. В нем будут функционировать авиа- и железнодорожные кассы, зал ожидания, буфет.

Благодаря новому автовокзалу менделеевцы смогут ездить в Казань, Ижевск, Пермь, Уфу, Самару, Агрыз, Набережные Челны, Мамадыш, Нижнекамск и другие города. Первый рейс по направлению Менделеевск — Казань стартует в понедельник.