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11:04 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Долгожданное потепление придет на неделе в Краснодарский край

Краснодар, 19 февраля, KrasnodarMedia. На предстоящей неделе на Кубань придет долгожданное потепление. Весь регион окажется во власти теплых воздушных масс.

Осадков ожидается немного и хорошего настроения они не испортят. В Краснодаре — до 12 выше нуля в течение недели, до 10 — в Анапе, до 9 — в Геленджике. Осадки возможны в Краснодаре и на Черноморском побережье среди недели, температура морской воды в Сочи- до 7 тепла, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодаре на предстоящей неделе ожидается значительное потепление. Минусовых температур не будет ни днем, ни ночью. Всю неделю температура воздуха будет колебаться от 8 тепла до 12 выше нуля. С понедельника по среду небо будет пасмурным, в среду предварительно прогнозируется дождь. Затем до конца недели ожидается переменная облачность.

В Анапе почти вся неделя будет пасмурной, но потепление будет ощущаться и здесь. Всю неделю — от 7 до 10 градусов тепла. В среду и воскресенье возможен небольшой дождь. Температура воздуха в утренние часы составит от 2 до 6 тепла.

В Геленджике погодная картина будет похожей — пасмурно с прояснениями, и от 6 до 9 тепла в течение недели. Осадки в виде дождя предварительно прогнозируются в среду, пятницу и воскресенье. В среду и пятницу возможен ветер с порывами до 13,2 м/с.

В Сочи — от 8 тепла до 13 выше нуля в течение недели. Первая половина недели будет пасмурной, затем сквозь тучи будет пробиваться солнце. Осадки возможны в среду и пятницу. В утренние часы — до 7 выше нуля. Температура морской воды — 7 градусов выше нуля.

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