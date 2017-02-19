Долгожданное потепление придет на неделе в Краснодарский край
Краснодар, 19 февраля, KrasnodarMedia. На предстоящей неделе на Кубань придет долгожданное потепление. Весь регион окажется во власти теплых воздушных масс.
Краснодар, 19 февраля, KrasnodarMedia. На предстоящей неделе на Кубань придет долгожданное потепление. Весь регион окажется во власти теплых воздушных масс.
Осадков ожидается немного и хорошего настроения они не испортят. В Краснодаре — до 12 выше нуля в течение недели, до 10 — в Анапе, до 9 — в Геленджике. Осадки возможны в Краснодаре и на Черноморском побережье среди недели, температура морской воды в Сочи- до 7 тепла, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В Краснодаре на предстоящей неделе ожидается значительное потепление. Минусовых температур не будет ни днем, ни ночью. Всю неделю температура воздуха будет колебаться от 8 тепла до 12 выше нуля. С понедельника по среду небо будет пасмурным, в среду предварительно прогнозируется дождь. Затем до конца недели ожидается переменная облачность.
В Анапе почти вся неделя будет пасмурной, но потепление будет ощущаться и здесь. Всю неделю — от 7 до 10 градусов тепла. В среду и воскресенье возможен небольшой дождь. Температура воздуха в утренние часы составит от 2 до 6 тепла.
В Геленджике погодная картина будет похожей — пасмурно с прояснениями, и от 6 до 9 тепла в течение недели. Осадки в виде дождя предварительно прогнозируются в среду, пятницу и воскресенье. В среду и пятницу возможен ветер с порывами до 13,2 м/с.
В Сочи — от 8 тепла до 13 выше нуля в течение недели. Первая половина недели будет пасмурной, затем сквозь тучи будет пробиваться солнце. Осадки возможны в среду и пятницу. В утренние часы — до 7 выше нуля. Температура морской воды — 7 градусов выше нуля.