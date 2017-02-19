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10:31 (мск), источник: VLADNEWS

Синоптики: В начале следующей недели Приморье зацепит снежный циклон

В ночь на понедельник ожидается снег.

Источник: VLADNEWS

В начале предстоящей недели с территории Китая на Японское море выйдет активный циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Уже днём в воскресенье, 19 февраля, с приближением фронтальных разделов на юге Приморья уплотнится облачность, а ночью в южной половине края пройдёт небольшой и умеренный снег.

Днём в понедельник, 20 февраля, циклон, углубляясь, будет быстро смещаться над центральной частью Японского моря на восток, и осадки в Приморье начнут прекращаться. На юге края усилится северный ветер.

Во вторник циклон переместится на акваторию Тихого океана, а на Приморье вторгнется холодная воздушная масса с севера.

До середины недели в регионе сохранится умеренно морозная, со свежим ветром и без осадков, погода.

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