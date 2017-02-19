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11:13 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Синоптики пообещали Екатеринбургу дождь в День защитника Отечества

На следующей неделе в городе установятся плюсовые температуры.

Плюсовые температуры будут в Екатеринбурге на следующей неделе, сообщили 19 февраля корреспонденту «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

В понедельник, 20 февраля, в городе ожидается до одного градуса тепла. К Дню защитника Отечества, 23 февраля, воздух и вовсе прогреется до четырех градусов. Пройдет небольшой дождь.

Правда, ближе к концу недели на Средний Урал вернутся минусовые температуры. Прохладно на Среднем Урале будет и в первой половине марта.

Добавим, что дожди зимой в уральской столице достаточно редкое явление.

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