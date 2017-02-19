Синоптики пообещали Екатеринбургу дождь в День защитника Отечества
На следующей неделе в городе установятся плюсовые температуры.
На следующей неделе в городе установятся плюсовые температуры.
Плюсовые температуры будут в Екатеринбурге на следующей неделе, сообщили 19 февраля корреспонденту «АиФ-Урал» в Уралгидромете.
В понедельник, 20 февраля, в городе ожидается до одного градуса тепла. К Дню защитника Отечества, 23 февраля, воздух и вовсе прогреется до четырех градусов. Пройдет небольшой дождь.
Правда, ближе к концу недели на Средний Урал вернутся минусовые температуры. Прохладно на Среднем Урале будет и в первой половине марта.
Добавим, что дожди зимой в уральской столице достаточно редкое явление.