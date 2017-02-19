МЧС предупреждает пермяков о метелях

Погода в воскресенье, 19 февраля обещает быть настоящей февральской — с метелями и сильным ветром. Об этом пермяков предупреждает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Многим на телефоны пришли СМС-сообщения о том, что ожидаются снегопады, метели и гололёд.

А на сайте ГИС-центра ПГНИУ сообщается, что 19 февраля ветер днём 6−11 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем −5… −10°, по востоку ночью до -13°, в юго-западных районах края утром и днем до -1°. В Перми ночью -7..-9°, утром и днем −4… −6°.

20 февраля с выходом активного циклона с запада ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 15−18 м/с, вечером повышение температуры до 0… -3°.

Сотрудники МЧС советуют избегать дальних поездок, не находиться под линиями электропередач, высокими деревьями и рекламными щитами.