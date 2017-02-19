МЧС предупреждает пермяков о метелях
Жителей просят по возможности оставаться дома.
Жителей просят по возможности оставаться дома.
Погода в воскресенье, 19 февраля обещает быть настоящей февральской — с метелями и сильным ветром. Об этом пермяков предупреждает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Многим на телефоны пришли
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20 февраля с выходом активного циклона с запада ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 15−18 м/с, вечером повышение температуры до 0… -3°.
Сотрудники МЧС советуют избегать дальних поездок, не находиться под линиями электропередач, высокими деревьями и рекламными щитами.