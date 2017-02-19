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11:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владислав Сухорученко: Угроза схода селевого потока в Байкальске реальна

По этой проблеме уже создана рабочая группа.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ученые подтвердили, что сход селевого потока в Байкальске реален. Об этом заявил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко на заседании облправительства в пятницу, 17 февраля. Вопрос о необходимости защиты города от селевых потоков поднял зампред правительства Руслан Болотов. Владислав Сухорученко сообщил, что по этой проблеме уже создана рабочая группа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В 2017 году необходимо обязательно исследовать территорию. Есть необходимость разработки проектно-сметной документации по селезащитным сооружениям и включении разработки в государственную программу», — сказал Владислав Сухорученко.

Напомним, после сильного селевого потока 28 июня 2014 года поселок Аршан был закрыт для туристов. Специалисты проверяли качество воды в реке Кынгырге. Санаторий «Саяны» сильно пострадал от наводнения в Аршане.

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