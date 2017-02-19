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10:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пасмурно и небольшой снег — солнце заглянет в Хабаровск только в начале грядущей недели

Дневная температура установится на отметке в 10−12 градусов Цельсия ниже ноля.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 февраля, AmurMedia.

Ясная погода задержится в Хабаровске только до вечера вторника, а затем до конца недели над городом зависнут облака, периодически посыпающие краевую столицу снегом. Температура днем, согласно прогнозам, будет держаться на уровне в -10, — 12 градусов Цельсия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на gismeteo.ru.

Единственными солнечными днями на следующей неделе станут понедельник и вторник, но, при этом, они же окажутся и самыми холодными с дневной температурой в -15 и ночной в -28 градусов.

Со среды в Хабаровск придет облачность и небольшой снег, однако, чем более пасмурной будет становиться погода, тем выше станет температура. Таким образом, уже с четверга средняя дневная температура в городе установится на отметке в -9, -10 градусов, а ночью показатели на термометрах вряд ли опустятся ниже — 18 градусов.

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