Активисты предложили создать в Железногорске Ленинградский бульвар

В Железногорске члены Общественного совета при главе ЗАТО совместно с мэром города Вадимом Медведевым обсудили план благоустройства Ленинградского бульвара. Об этом сообщило местное издание «Город и горожане».

Новый бульвар будет располагаться на территории за «Торговым домом Михайлова», лицеем № 103 и общеобразовательной школой № 100.

На совещании главный архитектор Железногорска Сергей Добролюбов предложил установить в сквере фонтан на площади за торговым центром, новые скамейки, тумбы-афиши, а также озеленить газоны вокруг. Около центра досуга запланировали создать аллею с новыми деревьями, а также игровую зону для детей. У 100-й школы появится спортивная площадка с тренажерами.

«Конечной целью благоустройства 3-го микрорайона станет удобный выход к дорожке вокруг озера и превращение зоны под мостом на 60 лет ВЛКСМ в цветущую аллею», — сообщило издание.

Добавим. что реализовать проект планируется в течение трех лет.