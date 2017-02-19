Активисты предложили создать в Железногорске Ленинградский бульвар
Проект планируется осуществить в течение трех лет.
Проект планируется осуществить в течение трех лет.
В Железногорске члены Общественного совета при главе ЗАТО совместно с мэром города Вадимом Медведевым обсудили план благоустройства Ленинградского бульвара. Об этом сообщило местное издание «Город и горожане».
Новый бульвар будет располагаться на территории за «Торговым домом Михайлова», лицеем № 103 и общеобразовательной школой № 100.
На совещании главный архитектор Железногорска Сергей Добролюбов предложил установить в сквере фонтан на площади за торговым центром, новые скамейки,
«Конечной целью благоустройства 3-го микрорайона станет удобный выход к дорожке вокруг озера и превращение зоны под мостом на 60 лет ВЛКСМ в цветущую аллею», — сообщило издание.
Добавим. что реализовать проект планируется в течение трех лет.