В Башкирии таксист выследил влюбленных подростков

Напомним, ребята сбежали из родных семей 15 февраля вместе, предположительно, чтобы почувствовать себя взрослыми.

Пока их искали родители по всему городу и прилегающим селениям, им сообщали, что детей видели в черте города. Последним позвонил таксист из Уфы и рассказал, что только что подвозил пару подростков, похожих на пропавших ребят.

Известно, что сейчас ребята находятся уже дома, и у родителей состоялся с ним серьезный разговор.