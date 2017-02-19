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11:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии таксист выследил влюбленных подростков

Вчера, 18 февраля, стало известно, что юные жители Благовещенска — 13-летняя Диана Аюпова и 14-летний Евгений Фазылов, пропавшие 15 февраля, найдены.

Напомним, ребята сбежали из родных семей 15 февраля вместе, предположительно, чтобы почувствовать себя взрослыми.

Пока их искали родители по всему городу и прилегающим селениям, им сообщали, что детей видели в черте города. Последним позвонил таксист из Уфы и рассказал, что только что подвозил пару подростков, похожих на пропавших ребят.

Известно, что сейчас ребята находятся уже дома, и у родителей состоялся с ним серьезный разговор.

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