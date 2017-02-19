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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Жители Приморья выступили против установки ГЛОНАСС на подержанные иномарки

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев — РИА Новости. Люди собрались в воскресенье во Владивостоке, чтобы высказаться против обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки; по данным представителя полиции на месте собрания, участниками акции стали около 300 человек, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Как сообщил РИА Новости дежурный УМВД РФ по Владивостоку, собравшихся в среднем было около 100 человек, инцидентов не зарегистрировано.

Первого января вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». По данным Дальневосточного таможенного управления, с начала года около 1,4 тысячи автомобилей оказались в «подвешенном» состоянии на таможенных складах в Приморье и Японии из-за отсутствия «ЭРА-ГЛОНАСС». Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил журналистам, что разберется с этим вопросом.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский ранее обратился к Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В пятницу таможня Владивостока начала выдавать ПТС на подержанные иномарки. В Дальневосточном таможенном управлении отметили, что данное распоряжение касается только тех машин, которые уже находятся на складах таможен. Также власти сообщили, что приморская компания будет устанавливать системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которые будут недорогими.

Ранее планировалось провести официальный митинг за добровольную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС», однако в субботу власти Приморья сообщили, что организаторы отменили его проведение из-за решения по выдаче ПТС на таможне. Тем не менее, в воскресенье на заявленном ранее месте собрались люди.

Как сообщил журналистам один из участников собрания, депутат комитета законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Артем Самсонов (КПРФ), проблема с ГЛОНАСС не решена. «В рамках закона 1,5 месяца машины не выпускали, а сейчас выпустили… Сейчас непонятно, кто будет устанавливать (ГЛОНАСС — ред.), сколько это будет стоить», — сказал Самсонов.

По его словам, те, кто получил задержанные ранее автомобили, до сих пор не знают, смогут ли они дальше ими пользоваться. Самсонов отметил, что решить проблему может только полная отмена этого требования техрегламента.

«Или, если систему ставить, сначала мы создаем инфраструктуру конкурентную — 20−30 компаний, выпускаются устройства. Если это (установка системы — ред.) будет стоить 1−2 тысячи рублей, то люди поставят ее», — отметил депутат, добавив, что система сможет спасти жизнь.

Организаторы по итогам митинга планируют собрать подписи под резолюцией с предположением отменить требование техрегламента об обязательном оснащении автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и «впредь вводить это или подобные требования только после обеспечения реальной возможности». Резолюцию планируется направить руководству страны.

По данным краевой администрации на утро воскресенья, с пятницы таможня выдала более 300 ПТС на подержанные иномарки.

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