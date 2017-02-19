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09:50 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В воскресенье в Украину придет весеннее тепло, в Крыму до +9 градусов

В воскресенье, 19 февраля, погоду в Украине будет определять влажная и теплая воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, в Закарпатской области −2…−7 градусов, днем 0…+7 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью −2…−7 градусов, днем -2..+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2…- 3, днем 0…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем 0…+6 градусов.

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На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +2…+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем -2..+9 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −1…+1 градуса, днем +1…+3 градуса.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 февраля самая высокая температура днем была +10,8 градусов в 1925 году, самая низкая ночью -24,3 градусов в 1954 году.

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