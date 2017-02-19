В воскресенье в Украину придет весеннее тепло, в Крыму до +9 градусов
В воскресенье, 19 февраля, погоду в Украине будет определять влажная и теплая воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В воскресенье, 19 февраля, погоду в Украине будет определять влажная и теплая воздушная масса. Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем 0…+6 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +2…+8 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем -2..+9 градусов.
В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 февраля самая высокая температура днем была +10,8 градусов в 1925 году, самая низкая ночью -24,3 градусов в 1954 году.