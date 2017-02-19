В воскресенье в Украину придет весеннее тепло, в Крыму до +9 градусов

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, в Закарпатской области −2…−7 градусов, днем 0…+7 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью −2…−7 градусов, днем -2..+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2…- 3, днем 0…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем 0…+6 градусов.