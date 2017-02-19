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09:32 (мск), источник: ТАСС

В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем $20 млн

Традиционные «утешительные призы» в размере $770 тыс. в этот раз не достались никому.

Источник: AP 2017

ОТТАВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Неизвестный пока житель канадской провинции Онтарио выиграл в популярную лотерею Lotto Max 26 млн канадских долларов ($20 млн). Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

«Выпавшие номера — 5, 9, 14, 24, 33, 37 и 46. Бонус-число — 38», — уточнили организаторы. В текущем розыгрыше других победителей нет — традиционные «утешительные призы» в размере $770 тыс. в этот раз не достались никому.

Примечательно, что с начала года это уже третий крупный выигрыш в Lotto Max
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На прошлой неделе и в начале января в провинции Квебек были проданы счастливые билеты с максимальным для этой лотереи выигрышем в размере $46 млн.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере $49,5 млн был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года.

В декабре 2015 года и в августе 2016 года в Стране кленового листа также был зафиксирован выигрышный джекпот в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. На тот момент выигрыши составляли $46,2 и $46,3 млн.

Комментарии
1
Эдуард Иванов
Ну все. Попал чувак. Сейчас быстренько на поддержание братского украинского народа стребуют половину.
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