В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем $20 млн

Источник: AP 2017

ОТТАВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Неизвестный пока житель канадской провинции Онтарио выиграл в популярную лотерею Lotto Max 26 млн канадских долларов ($20 млн). Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей. «Выпавшие номера — 5, 9, 14, 24, 33, 37 и 46. Бонус-число — 38», — уточнили организаторы. В текущем розыгрыше других победителей нет — традиционные «утешительные призы» в размере $770 тыс. в этот раз не достались никому.

Примечательно, что с начала года это уже третий крупный выигрыш в Lotto Max

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