В Набережных Челнах Масленицу отметят на четырех площадках

Народные гулянья начнутся в 11.00 одновременно на четырех площадках: площади Азатлык, в парке Победы, в парке культуры и отдыха Комсомольского района и парке «Сидоровский».

Сама же Масленица начинается 20 февраля и продлится до 26 февраля.