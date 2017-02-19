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10:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах Масленицу отметят на четырех площадках

(Набережные Челны, 19 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах Масленицу отметят на четырех городских площадках 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Народные гулянья начнутся в 11.00 одновременно на четырех площадках: площади Азатлык, в парке Победы, в парке культуры и отдыха Комсомольского района и парке «Сидоровский».

Сама же Масленица начинается 20 февраля и продлится до 26 февраля.

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