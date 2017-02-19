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10:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинск придут дожди

Потепление ожидается уже на следующей неделе.

В Челябинской области ожидается заметное потепление, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Снег и метели сменятся дождями и плюсовыми температурами.

Согласно данным регионального гидрометеоцентра, уже завтра в области ожидается потепление до +1. Будет облачно с прояснениями, пройдет мокрый снег, местами — метели.

В среду столбики термометра, по оценкам экспертов, должны показать +5.

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