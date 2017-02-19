В Челябинск придут дожди
Потепление ожидается уже на следующей неделе.
Потепление ожидается уже на следующей неделе.
В Челябинской области ожидается заметное потепление, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Снег и метели сменятся дождями и плюсовыми температурами.
Согласно данным регионального гидрометеоцентра, уже завтра в области ожидается потепление до +1. Будет облачно с прояснениями, пройдет мокрый снег, местами — метели.
В среду столбики термометра, по оценкам экспертов, должны показать +5.