Лукашенко поздравил Митрополита Павла с юбилеем и 25-летием архиерейской хиротонии

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 65-летием со дня рождения и 25-летием архиерейской хиротонии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Вы посвятили свою жизнь служению Церкви, защите высоких принципов христианской жизни. Ваш труд несет людям надежду, открывает красоту веры, поддерживает в делах милосердия», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня православие — это не только нравственная основа белорусского общества, но социальный и духовный институт, способный оказывать значительное влияние на развитие современного мира.

«Мы высоко ценим Вашу деятельность по утверждению идеалов добра, веры, патриотизма. В наше непростое время христианские ценности объединяют людей во имя справедливости и помощи ближним, помогают преодолевать многие вызовы современности», — подчеркнул Александр Лукашенко.