Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Собчак против Брежневой: последний шанс
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Летающий авианосец: в России создают «правнука Кузнецова» – СМИ
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
10Авария на крупнейшей в США плотине
14События недели в фотографиях
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
11:55 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Митрополита Павла с юбилеем и 25-летием архиерейской хиротонии

Глава государства отметил, что сегодня православие — это не только нравственная основа белорусского общества, но социальный и духовный институт, способный оказывать значительное влияние на развитие современного мира.

Источник: Reuters

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 65-летием со дня рождения и 25-летием архиерейской хиротонии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Вы посвятили свою жизнь служению Церкви, защите высоких принципов христианской жизни. Ваш труд несет людям надежду, открывает красоту веры, поддерживает в делах милосердия», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня православие — это не только нравственная основа белорусского общества, но социальный и духовный институт, способный оказывать значительное влияние на развитие современного мира.

«Мы высоко ценим Вашу деятельность по утверждению идеалов добра, веры, патриотизма. В наше непростое время христианские ценности объединяют людей во имя справедливости и помощи ближним, помогают преодолевать многие вызовы современности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год
Американский сенатор заявил о возможных новых санкциях против РФ
Гройсман заявил об информационной атаке РФ из-за успехов Украины
США перебросили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
Минобороны РФ проводит в Арктике испытания новой военной техники
В Ираке началось освобождение Западного Мосула от террористов ИГ
Поединок Федора Емельяненко с американцем отменен
Спорт
Богатыри земли русской: как 4 человека осчастливили всю страну Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Младенца забрали из семьи из-за нестандартных взглядов отца Органы опеки решили, что пребывание с родителями может быть для малыша опасным, так как его папа не является сторонником грудного вскармливания.  
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь