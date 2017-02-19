В Петербурге откроется выставка Сальвадора Дали
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Более 150 живописных и графических работ Сальвадора Дали выставят в Музее Фаберже 1 апреля, сообщает
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Более 150 живописных и графических работ Сальвадора Дали выставят в Музее Фаберже 1 апреля, сообщает
«Впервые в
Выставка позволяет проследить творческий путь художника, начиная со сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х.
Выставка продлится до 2 июля.