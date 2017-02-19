В Петербурге откроется выставка Сальвадора Дали

«Впервые в Санкт-Петербурге будет демонстрироваться столь масштабная экспозиция, включающая более 150 живописных и графических работ Дали, предоставленных фондом “Гала — Сальвадор Дали” в Фигерасе (Каталония, Испания), а также другими музейными и частными собраниями», — отмечается в сообщении.

Выставка позволяет проследить творческий путь художника, начиная со сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х.