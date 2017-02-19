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17:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ясная и короткая рабочая неделя сменится пасмурными праздничными выходными в Иркутске

Температура воздуха будет колебаться от 0 до -8°C.

Метеорологи обещают малооблачную погоду в Иркутске на предстоящей короткой рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от 0 до -8°C. Праздничные выходные пройдут при пасмурной погоде, с небольшим снегом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 20 февраля, малооблачно, без осадков. Температура воздуха будет около -8°C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

Во вторник, 21 февраля, будет пасмурно, ночью возможен небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -4°C. Ветер юго-западный, 1 м/с.

В среду, 22 февраля, облачно, без осадков. Температура воздуха составит -2°C. Ветер юго-западный, 2 м/с.

В четверг, 23 февраля, облачно, небольшой снег. Столбик термометра покажет 0 °C. Ветер северо-западный, 4 м/с.

В пятницу, 24 февраля, в течение дня пасмурно, небольшой снег. За окном будет 0 °C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

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