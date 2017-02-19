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10:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Велосипедисты Владивостока проверили лед на прочность

Фоторепортаж.

Владивосток, 19 февраля, PrimaMedia.

Велосипедисты Владивостока сегодня проверили себя и лед бухты Новик на прочность, приняв участие в велоралли «Тур де Папенберг». Участие в гонке приняли люди самых возрастов. Каждому участнику преодолевшему дистанцию вручили памятный подарок в виде оригинального нагрудного значка уникального дизайна, изготовленного ограниченным тиражом специально для этой гонки, сообщает ИАPrimaMedia.

Велоралли прошло по маршруту мыс Мелководный — остров Папенберг — остров Елена (мыс Крутой) — кутовая часть бухты Новик — мыс Мелководный. Кроме велосипедов были зачеты для участников на коньках и лыжах.

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