Велосипедисты Владивостока проверили лед на прочность

Владивосток, 19 февраля, PrimaMedia.

Велосипедисты Владивостока сегодня проверили себя и лед бухты Новик на прочность, приняв участие в велоралли «Тур де Папенберг». Участие в гонке приняли люди самых возрастов. Каждому участнику преодолевшему дистанцию вручили памятный подарок в виде оригинального нагрудного значка уникального дизайна, изготовленного ограниченным тиражом специально для этой гонки, сообщает ИАPrimaMedia.

Велоралли прошло по маршруту мыс Мелководный — остров Папенберг — остров Елена (мыс Крутой) — кутовая часть бухты Новик — мыс Мелководный. Кроме велосипедов были зачеты для участников на коньках и лыжах.