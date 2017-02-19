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16:33 (мск), источник: Pro Город Самара

В ближайшие дни в Самаре ожидаются плюсовая температура и слабая метель

Столбик термометра поднимется до отметки в +1 градус.

В ближайшие дни в Самаре и области ожидаются плюсовая температура и слабая метель, сообщает Приволжское УГМС.

19 февраля днем облачно, небольшие, местами умеренные, осадки в виде мокрого снега, слабая метель, слабый гололёд. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха +1 … -4 °C. Местами гололедица.

Ночью в понедельник облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, слабый гололёд. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха: -2 … -7 °C. Днем слабая метель. Температура воздуха +1 … -4 °C.

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