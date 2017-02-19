В ближайшие дни в Самаре ожидаются плюсовая температура и слабая метель
Столбик термометра поднимется до отметки в +1 градус.
Столбик термометра поднимется до отметки в +1 градус.
В ближайшие дни в Самаре и области ожидаются плюсовая температура и слабая метель, сообщает Приволжское УГМС.
19 февраля днем облачно, небольшие, местами умеренные, осадки в виде мокрого снега, слабая метель, слабый гололёд. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха +1 … -4 °C. Местами гололедица.
Ночью в понедельник облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, слабый гололёд. Ветер