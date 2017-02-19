Жильцы сгоревшего дома вернутся в свои квартиры только после полного ремонта

Глава краевой столицы пообщался с горожанами и обсудил с ними сроки восстановительных работ.

Единственный вопрос, который волнует большинство погорельце, — когда они вновь смогут вернуться в свои квартиры. Евгений Первышов отметил, что конкретные сроки можно будет назвать после получения заключения строительной экспертизы. Она будет готова в ближайшие дни.

Тем не менее, краснодарцам придется ждать восстановления всего дома, независимо от того, насколько сильно пострадали квартиры. На это время всем пострадавшим на безвозмездной основе предоставят жилье — сначала в гостиницах, а затем на съемных квартирах, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, пожар в доме на улице Прокофьева произошел в среду, 15 февраля. Возгорание началось на мансарде здания, и за несколько часов огонь успел перекинуться на соседние квартиры. В результате без крова остались несколько сотен человек.

При пожаре погиб мужчина, который, по предварительным данным, и является виновником произошедшего.