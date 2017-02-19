На проспекте Гагарина поймали оленя

По данным «Фонтанки», парнокопытного к 10 утра поймали полицейские. Ему на рога набросили веревку, после чего связали. На 10:40 19 февраля олень еще находится на проспекте Гагарина, а сотрудники полиции и МЧС связываются с профильными комитетами, чтобы решить, куда его везти.