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10:59 (мск), источник: Фонтанка

На проспекте Гагарина поймали оленя

Зверя в Московском районе Петербурга утром 19 февраля заметили очевидцы. Ловить его пришлось полиции.

Пользователи соцсетей после появления «ВКонтакте» нескольких фотографий бегающего по проспекту Гагарина оленя вспомнили творчество советского вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы».

«Как в песне “на оленях утром ранним”. А ГИБДД пытается поймать и штрафануть за превышение скорости, двойную сплошную, красный свет», — шутят петербуржцы.

По данным «Фонтанки», парнокопытного к 10 утра поймали полицейские. Ему на рога набросили веревку, после чего связали. На 10:40 19 февраля олень еще находится на проспекте Гагарина, а сотрудники полиции и МЧС связываются с профильными комитетами, чтобы решить, куда его везти.

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