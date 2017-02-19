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12:05 (мск), источник: Sputnik.md

Что дарили президенту Молдовы: Штефан чел Маре, книги и каравай

Глава государства Игорь Додон, который отметил в субботу день рождения, поблагодарил всех за теплые слова и памятные подарки, которые получил.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. В субботу президент Молдовы Игорь Додон отмечал день рождения. Поздравить главу государства пришли политики, дипломаты, известные общественные деятели. На своей странице в социальной сети Facebook глава государства поблагодарил всех за теплые слова и поздравления.

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«Спасибо всем, но в первую очередь моей семье — маме, жене и детям. А также членам парламента и Партии социалистов, в которой я имел честь состоять», — признался Игорь Додон.

Он отметил, что всех нас ждет много работы.

«Также благодарю представителей дипломатического корпуса, православных всей Молдовы, представителей деловой среды и многих других! Вместе нам удалось многое реализовать в последние годы. Самые важные вещи, а также решение насущных для страны проблем — впереди. У нас много работы. Я уверен, что мы добьемся успеха. У Молдовы есть будущее!» — написал президент.

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