«Старая» пища названа возможной причиной старения

Основные причины старения до сих пор до конца не понятны. Основная идея заключается в том, что на протяжении всей жизни в наших телах накапливаются повреждения клеток. Это может быть окислением клеток из-за побочных продуктов аэробного дыхания, а также может быть повреждением ДНК — или сочетанием и того, и другого, сообщает New Scientist.

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Профессора Вадима Гладышева из Гарвада заинтересовал вопрос, могут ли организмы наносить повреждения своим клетками от потребляемой пищи. Он подумал, что раз еда расщепляется и используется в качестве строительных блоков во многих клеточных процессах, то поедание старых организмов — у которых также наличествуют большие молекулярные повреждения — может вызвать старение у животного быстрее, чем в случае употребления в пищу молодых организмов с меньшим количеством молекулярных повреждений. Для проверки своей теории профессор Гладышев и его коллеги выращивали дрожжи на основе старых и молодых дрожжевых культур, кормили плодовых мух пищей, приготовленной из старых и молодых мушек. Они так же изучали мышей, в чьем рационе было мясо молодых и старых оленей. Животные были на специальной диете с периода ранней зрелости и до конца своей жизни.

«Старая» диета сократила продолжительность жизни на 18% у дрожжей и на 13% у мух. У мышей жизнь сократилась на 13% у самок, а на жизнь самцов употребление «старой» пищи не оказало никакого влияния

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