Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Военные в США заявили о доказательстве слабости России
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10Авария на крупнейшей в США плотине
9Самый грязный город в мире
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
18:46 (мск), источник: Моя Планета

«Старая» пища названа возможной причиной старения

Ты это то, что ты ешь. Может ли «старая» пища, например, мясо старых животных, вызвать старение? Странно, но эксперименты показали, что это возможно.

Основные причины старения до сих пор до конца не понятны. Основная идея заключается в том, что на протяжении всей жизни в наших телах накапливаются повреждения клеток. Это может быть окислением клеток из-за побочных продуктов аэробного дыхания, а также может быть повреждением ДНК — или сочетанием и того, и другого, сообщает New Scientist.

Читайте также
Генетики научились предсказывать, как сильно полысеет мужчина в 40 лет

Профессора Вадима Гладышева из Гарвада заинтересовал вопрос, могут ли организмы наносить повреждения своим клетками от потребляемой пищи. Он подумал, что раз еда расщепляется и используется в качестве строительных блоков во многих клеточных процессах, то поедание старых организмов — у которых также наличествуют большие молекулярные повреждения — может вызвать старение у животного быстрее, чем в случае употребления в пищу молодых организмов с меньшим количеством молекулярных повреждений.

Для проверки своей теории профессор Гладышев и его коллеги выращивали дрожжи на основе старых и молодых дрожжевых культур, кормили плодовых мух пищей, приготовленной из старых и молодых мушек. Они так же изучали мышей, в чьем рационе было мясо молодых и старых оленей. Животные были на специальной диете с периода ранней зрелости и до конца своей жизни.

«Старая» диета сократила продолжительность жизни на 18% у дрожжей и на 13% у мух. У мышей жизнь сократилась на 13% у самок, а на жизнь самцов употребление «старой» пищи не оказало никакого влияния
Читайте также
Ученые выяснили, как предотвратить развитие слабоумия в старости

Вадим Гладышев полагает, что при увеличении порций эффект старения можно было бы увидеть у обоих полов.

Противники этой теории утверждают, что результат эксперимента никак не связаны с возрастом пищи и может быть объяснен разным составом питательных веществ в старом и молодом мясе. Команда Гладышева стремилась соблюдать равные пропорции жиров, углеводов и белков в диетах мышей, но сам профессор признает, что они не могут быть уверены, что все было одинаковым.

При этом и Гладышев, и его оппоненты сходятся в одном: в случае с человеческим старением диета явно является не единственной его причиной. Ведь до сих пор никто еще не раскрыл секрет этого процесса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Сенатор из США заявил о возможных новых санкциях против России
В Иране заявили о желании создать союз с РФ на Ближнем Востоке
Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео
В Германии планируют депортировать рекордное число мигрантов
В Донбассе на время прекратили огонь для ремонта ЛЭП в Авдеевке
Более 30 человек погибли при взрыве на рынке в столице Сомали
В нескольких городах Белоруссии прошли митинги «нетунеядцев»
Спорт
Немец Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону Немецкий биатлонист Симон Шемпп стал победителем гонки с общего старта на чемпионате мира, который завершился в австрийском Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Младенца забрали из семьи из-за нестандартных взглядов отца Органы опеки решили, что пребывание с родителями может быть для малыша опасным, так как его папа не является сторонником грудного вскармливания.  
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь