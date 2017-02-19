«Старая» пища названа возможной причиной старения
Ты это то, что ты ешь. Может ли «старая» пища, например, мясо старых животных, вызвать старение? Странно, но эксперименты показали, что это возможно.
Ты это то, что ты ешь. Может ли «старая» пища, например, мясо старых животных, вызвать старение? Странно, но эксперименты показали, что это возможно.
Основные причины старения до сих пор до конца не понятны. Основная идея заключается в том, что на протяжении всей жизни в наших телах накапливаются повреждения клеток. Это может быть окислением клеток
Профессора Вадима Гладышева из Гарвада заинтересовал вопрос, могут ли организмы наносить повреждения своим клетками от потребляемой пищи. Он подумал, что раз еда расщепляется и используется в качестве строительных блоков во многих клеточных процессах, то поедание старых организмов — у которых также наличествуют большие молекулярные повреждения — может вызвать старение у животного быстрее, чем в случае употребления в пищу молодых организмов с меньшим количеством молекулярных повреждений.
Для проверки своей теории профессор Гладышев и его коллеги выращивали дрожжи на основе старых и молодых дрожжевых культур, кормили плодовых мух пищей, приготовленной из старых и молодых мушек. Они так же изучали мышей, в чьем рационе было мясо молодых и старых оленей. Животные были на специальной диете с периода ранней зрелости и до конца своей жизни.
Вадим Гладышев полагает, что при увеличении порций эффект старения можно было бы увидеть у обоих полов.
Противники этой теории утверждают, что результат эксперимента никак не связаны с возрастом пищи и может быть объяснен разным составом питательных веществ в старом и молодом мясе. Команда Гладышева стремилась соблюдать равные пропорции жиров, углеводов и белков в диетах мышей, но сам профессор признает, что они не могут быть уверены, что все было одинаковым.
При этом и Гладышев, и его оппоненты сходятся в одном: в случае с человеческим старением диета явно является не единственной его причиной. Ведь до сих пор никто еще не раскрыл секрет этого процесса.