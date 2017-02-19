В Кишиневе появится скульптурная композиция «Ион Крянгэ»

Проект постановления правительства разработан в соответствии с положениями ст. 7 (1) Закона № 192 «О памятниках, возведенных в общественных местах» от 30 сентября 2011 года (Официальный вестник Республики Молдова, 2011, №. 197−202, ст.569) на основе решения Кишиневского муниципального совета № 5 / 2−5 от 22.09.2016.

Скульптурную композицию «Ион Крянгэ», посвященную классику молдавской литературы, планируется установить во дворе Государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ (ул. Иона Крянгэ, 1, сектор Буюканы, мун. Кишинев).

Расходы на создание этой работы берет на себя автор, скульптор Валентин Выртосу. Расходы, связанные со строительными материалами для установления скульптурной композиции и работами по благоустройству прилегающей территории, будут покрыты за счет финансовых средств ГПУ им. Иона Крянгэ, поступившие от пожертвований, спонсорской помощи и других источников.