Порывистый ветер, мокрый снег с дождем ожидаются 20 февраля в Беларуси
В Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности, объявленный 18 февраля синоптиками
В Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности, объявленный 18 февраля синоптиками
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и кратковременные осадки ожидаются 20 февраля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности, объявленный 18 февраля синоптиками
По прогнозам синоптиков, 20 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине, а днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром ожидается слабый гололед, в южных районах — слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночная температура воздуха составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 0-плюс 5 градусов.