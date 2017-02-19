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11:51 (мск), источник: БЕЛТА

Порывистый ветер, мокрый снег с дождем ожидаются 20 февраля в Беларуси

В Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности, объявленный 18 февраля синоптиками из-за сильного ветра.

Источник: БЕЛТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и кратковременные осадки ожидаются 20 февраля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности, объявленный 18 февраля синоптиками из-за сильного ветра. Ветер будет юго-западным 5−10 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью по северу, а днем по северо-западной половине страны порывы будут достигать 15−18 м/с.

По прогнозам синоптиков, 20 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине, а днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром ожидается слабый гололед, в южных районах — слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночная температура воздуха составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 0-плюс 5 градусов.

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