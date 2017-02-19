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12:50 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сибиряк построил из снега Cadillac 1931 года

За плечами мастера уже небольшой автопарк.

В посёлке 8-Марта воссоздали из снега Cadillac V-12 Model 370A. Автором работы является Михаил Куторкин.

«Начал делать такие репродукции автомобилей уже давно. Сначала » для себя, но потом увлекся и начал использовать ресурсы природы с умом, — рассказал снежный авто-мастер. — Первая машина была Газ-21 «Волга», далее были изготовлены Мерседес-Гелендваген, БМВ 740i e 38, а последней работой стал Кадиллак.

Свой последний выбор модели молодой мастер объяснил тем, что раньше работал только с современными машинами, поэтому решил попробовать себя в создании легенд автомира.

Во время подготовки и разработки автомобиля главной проблемой стали «температурные качели». Весь процесс занял около полутора месяцев.

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