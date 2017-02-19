В каждом районе Сочи выделят место для граффити
Власти Сочи разрешили уличным художникам разрисовывать неприглядные стены зданий курорта. Однако это должны быть специально отведенные места, а не хаотичная раскраска.
Власти Сочи разрешили уличным художникам разрисовывать неприглядные стены зданий курорта. Однако это должны быть специально отведенные места, а не хаотичная раскраска.
Открытие одного из таких мест для граффити состоится 25 февраля в Адлерском районе. Раскрасить художникам позволят стену, находящуюся вдоль железной дороги, на улице Насыпной. Что именно там будет нарисовано, пока остается в тайне.
Специальные места для граффити появятся также в каждом районе Сочи.