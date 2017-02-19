В Уфе определили персону учителя года

Как сообщили в мэрии Уфы, всего в конкурсе «Учитель года столицы Башкортостана — 2017» приняли участие 47 учителей, 15 из них — молодые. Во втором конкурсе — «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана-2017» — выступили 23 учителя. Им довелось пройти через три конкурсных тура, каждый из которых, в свою очередь, состоял из нескольких этапов.

Так, в первом заочном туре жюри оценивало интернет-активность конкурсантов, они также должны были написать эссе, составить свое методическое портфолио педагога.

Во втором туре конкурсанты предложили свою педагогическую инициативу, организовали методический семинар, провели открытый урок и проанализировали занятие.

В третьем туре участники, прошедшие конкурсный отбор, делились опытом на мастер-классах, презентовали образовательные проекты.

На финальном этапе конкурса, который проводился в формате круглого стола, участники конкурса прогнозировали модель образовательной системы будущего.

И вот стали известны имена победителей:

— «Учитель русского языка и литературы» — Регина Закирова, школа № 156;.

— «Учитель татарского языка и литературы» — Венера Садыкова, школа № 104 имени М. Шаймуратова;.

— «Педагогический дебют» — Эльвира Ямгутдинова, учитель истории гимназии № 93;.

— «Педагогическая надежда» — Юлай Салимгареев, учитель башкирского языка и литературы школа № 95.

Лучшим учителем башкирского языка и литературы столицы признана Гульсум Мунасипова, школа № 88.

Победителем конкурса «Учитель года столицы Башкортостана — 2017» была признана Юлия Линдт, учитель МХК лицея № 52.

Главным триумфатором вечера — учителем года Уфы стала учитель английского языка башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима Мария Каримова.

ProUfu.ru присоединяется к поздравлениям в адрес победителей.