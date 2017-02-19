В Уфе определили персону учителя года

Как сообщили в мэрии Уфы, всего в конкурсе «Учитель года столицы Башкортостана — 2017» приняли участие 47 учителей, 15 из них — молодые. Во втором конкурсе — «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана-2017» — выступили 23 учителя. Им довелось пройти через три конкурсных тура, каждый из которых, в свою очередь, состоял из нескольких этапов.
Так, в первом заочном туре жюри оценивало интернет-активность конкурсантов, они также должны были написать эссе, составить свое методическое портфолио педагога.
Во втором туре конкурсанты предложили свою педагогическую инициативу, организовали методический семинар, провели открытый урок и проанализировали занятие.
В третьем туре участники, прошедшие конкурсный отбор, делились опытом на мастер-классах, презентовали образовательные проекты.
На финальном этапе конкурса, который проводился в формате круглого стола, участники конкурса прогнозировали модель образовательной системы будущего.
И вот стали известны имена победителей:
— «Учитель русского языка и литературы» — Регина Закирова, школа № 156;.
— «Учитель татарского языка и литературы» — Венера Садыкова, школа № 104 имени М. Шаймуратова;.
— «Педагогический дебют» — Эльвира Ямгутдинова, учитель истории гимназии № 93;.
— «Педагогическая надежда» — Юлай Салимгареев, учитель башкирского языка и литературы школа № 95.
Лучшим учителем башкирского языка и литературы столицы признана Гульсум Мунасипова, школа № 88.
Победителем конкурса «Учитель года столицы Башкортостана — 2017» была признана Юлия Линдт, учитель МХК лицея № 52.
Главным триумфатором вечера — учителем года Уфы стала учитель английского языка башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима Мария Каримова.
ProUfu.ru присоединяется к поздравлениям в адрес победителей.