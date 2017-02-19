У Исаакиевского собора в Петербурге начался объединенный крестный ход

Ранее руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова сообщала агентству, что 12 и 19 февраля, два воскресенья перед началом Великого поста, в Санкт-Петербургской епархии благословили после божественной литургии провести крестные ходы вокруг Исаакиевского собора с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому.

В это воскресенье крестный ход вокруг Исаакиевского собора объединен с крестным ходом, приуроченным ко Дню православной молодежи, к нему также присоединились обратившиеся к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому с просьбой совершить панихиду по погибшим товарищам участники боевых действий в горячих точках.