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12:15 (мск), источник: РИА Новости

У Исаакиевского собора в Петербурге начался объединенный крестный ход

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Объединенный крестный ход прихожан Исаакиевского собора, православной молодежи и ветеранов горячих точек с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому начался в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Ранее руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова сообщала агентству, что 12 и 19 февраля, два воскресенья перед началом Великого поста, в Санкт-Петербургской епархии благословили после божественной литургии провести крестные ходы вокруг Исаакиевского собора с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому.

В это воскресенье крестный ход вокруг Исаакиевского собора объединен с крестным ходом, приуроченным ко Дню православной молодежи, к нему также присоединились обратившиеся к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому с просьбой совершить панихиду по погибшим товарищам участники боевых действий в горячих точках.

В крестном ходе, помимо прихожан, принимают участие представители казачьих объединений, патриотических сообществ, ветеранских организаций, байкерских клубов

Люди несут в руках хоругви и поют церковные псалмы. У периметра шествия дежурят сотрудники правоохранительных органов. В начале колонны идут дети с белыми розами в сопровождении родителей.

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Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Санкт-Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Ранее высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности рассказал РИА Новости, что по Исаакиевскому собору возможны различные варианты «вплоть до государственно-конфессионального партнерства». Петербургские власти эту информацию пока не комментируют.

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