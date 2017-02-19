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16:27 (мск), источник: Pro Город Самара

Перед «Ракетой» установят скульптурную композицию космическим инженерам

В ней можно будет узнать Сергея Королева и Дмитрия Козлова.

В пятницу в администрации Самары обсудили, как будет выглядеть скульптура инженерам и конструкторам, которую планируют установить на площадке перед музеем «Самара космическая».

Ранее было принято решение о комплексном благоустройстве данной территории и установке перед входом в музей памятника талантливым инженерам и конструкторам, стоявшим у истоков ракетно-космического строения.

Участники совещания согласились с тем, что будущая скульптура должна представлять собой многофигурную композицию, увековечивающую память людей, внесших вклад в развитие ракетно-космической отрасли. Фигуры будут обладать портретным сходством. Самарцы узнают в них Сергея Королева, Дмитрия Козлова, Валентина Глушко, Николая Кузнецова, Ростислава Зеленева, Леонида Чеченю, Виктора Литвинова.

Было предложено также увековечить в скульптуре память Виктора Лукачёва. В 1956 году он возглавил Куйбышевский авиационный институт, и именно благодаря его работе на посту ректора был создан серьезный кадровый резерв для авиакосмической отрасли.

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