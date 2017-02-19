Москвичей предупредили о предстоящем снеге и гололедице

По данным ведомства, в период с 14:00 19 февраля до 10:00 20 февраля в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административный округ, ожидается юго-западный ветер с порывами до 15−20 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица.

В МЧС предупредили, что из-за непогоды возможны, в частности, ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП.