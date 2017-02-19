Москвичей предупредили о предстоящем снеге и гололедице
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — В Москву в ближайшее время придет мокрый снег, гололедица и порывистый ветер до 20 м/с, сообщает столичный главк МЧС.
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — В Москву в ближайшее время придет мокрый снег, гололедица и порывистый ветер до 20 м/с, сообщает столичный главк МЧС.
По данным ведомства, в период с 14:00 19 февраля до 10:00 20 февраля в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административный округ, ожидается
В МЧС предупредили, что