В Башкирии найдена пропавшая 16-летняя Гульшат Галлямова
16-летняя жительница города Агидель Гульшат Галлямова, об исчезновении которой было объявлено 25 января текущего года, вернулась домой к родителям.
16-летняя жительница города Агидель Гульшат Галлямова, об исчезновении которой было объявлено 25 января текущего года, вернулась домой к родителям.
Об этом сообщили в группе поиска пропавших людей в Башкирии.
Напомним, девушка пропала из общежития колледжа в городе Агидель в конце января. Полиция занималась поисками почти месяц и только 18 февраля смогла найти девушку и вернуть ее домой.
Подробности исчезновения беглянки пока не разглашаются. С ее семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.