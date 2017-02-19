В Башкирии найдена пропавшая 16-летняя Гульшат Галлямова

Об этом сообщили в группе поиска пропавших людей в Башкирии.

Напомним, девушка пропала из общежития колледжа в городе Агидель в конце января. Полиция занималась поисками почти месяц и только 18 февраля смогла найти девушку и вернуть ее домой.

Подробности исчезновения беглянки пока не разглашаются. С ее семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.