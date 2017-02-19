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12:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии найдена пропавшая 16-летняя Гульшат Галлямова

16-летняя жительница города Агидель Гульшат Галлямова, об исчезновении которой было объявлено 25 января текущего года, вернулась домой к родителям.

Об этом сообщили в группе поиска пропавших людей в Башкирии.

Напомним, девушка пропала из общежития колледжа в городе Агидель в конце января. Полиция занималась поисками почти месяц и только 18 февраля смогла найти девушку и вернуть ее домой.

Подробности исчезновения беглянки пока не разглашаются. С ее семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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