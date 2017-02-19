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13:23 (мск), источник: РИА Новости

Кара-Мурза-младший вылетел за границу для реабилитации

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Журналист, бывший замглавы ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший выписан из больницы и вылетел за границу для прохождения курса реабилитации, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

Кара-Мурза-младший был госпитализирован в одну из московских больниц, где ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следователи проводят проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении журналиста. В больнице, где находится журналист, РИА Новости сообщили, что в понедельник его перевели в отделение терапии.

«Сегодня утром Владимир Кара-Мурза-младший вылетел за границу вместе с супругой Евгенией в сопровождении медика для прохождения курса реабилитации после повторного сильнейшего отравления (ранее несколько дней он находился в критическом состоянии комы). Диагноз в выписном эпикризе все тот же — «токсическое действие неустановленного вещества», — написал Прохоров на своей странице в Facebook.

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При этом, где именно будет проходить реабилитацию Кара-Мурза-младший, адвокат не уточнил.

За последнее время для Кара-Мурзы-младшего это уже вторая госпитализация.

В конце мая 2015 года журналиста в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи с острой почечной недостаточностью. Журналист был в искусственной коме.

При этом отец журналиста сообщал, что, по мнению врачей, интоксикацию вызвал прием двух групп несовместимых препаратов.

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