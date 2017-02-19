Кара-Мурза-младший вылетел за границу для реабилитации

Кара-Мурза-младший был госпитализирован в одну из московских больниц, где ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следователи проводят проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении журналиста. В больнице, где находится журналист, РИА Новости сообщили, что в понедельник его перевели в отделение терапии.
«Сегодня утром Владимир Кара-Мурза-младший вылетел за границу вместе с супругой Евгенией в сопровождении медика для прохождения курса реабилитации после повторного сильнейшего отравления (ранее несколько дней он находился в критическом состоянии комы). Диагноз в выписном эпикризе все тот же — «токсическое действие неустановленного вещества», — написал Прохоров на своей странице в Facebook.
При этом, где именно будет проходить реабилитацию Кара-Мурза-младший, адвокат не уточнил.
За последнее время для Кара-Мурзы-младшего это уже вторая госпитализация.
В конце мая 2015 года журналиста в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи с острой почечной недостаточностью. Журналист был в искусственной коме.
При этом отец журналиста сообщал, что, по мнению врачей, интоксикацию вызвал прием двух групп несовместимых препаратов.