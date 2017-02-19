Кара-Мурза-младший вылетел за границу для реабилитации

Кара-Мурза-младший был госпитализирован в одну из московских больниц, где ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следователи проводят проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении журналиста. В больнице, где находится журналист, РИА Новости сообщили, что в понедельник его перевели в отделение терапии.

«Сегодня утром Владимир Кара-Мурза-младший вылетел за границу вместе с супругой Евгенией в сопровождении медика для прохождения курса реабилитации после повторного сильнейшего отравления (ранее несколько дней он находился в критическом состоянии комы). Диагноз в выписном эпикризе все тот же — «токсическое действие неустановленного вещества», — написал Прохоров на своей странице в Facebook.